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В енергосистему ввели ще один блок АЕС, але дефіцит досі значний: де найскладніша ситуація

В енергосистему ввели ще один блок АЕС, але дефіцит досі значний: де найскладніша ситуація

Київ • УНН

 • 503332 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. До мережі підключено ще один з блоків АЕС, триває набір потужності. Найскладніша ситуація з електропостачанням - у центральному регіоні та у місті Київі, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками", - вказали у компанії.

"Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни", - додали в Укренерго.

Деталі

За даними Укренерго, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Як вказано, ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж "складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу".

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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