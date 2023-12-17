В энергосистеме дефицита нет, графики отключений света не применяются - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается стабильной, дефицита электроэнергии и графиков отключений не зафиксировано; все регионы обеспечиваются электроэнергией, несмотря на некоторые технические проблемы и боевые действия, влияющие на объекты.
В Украине в энергосистеме дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксирован и не предвидится на текущие. Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано и не предвидится на текущие. Электроэнергии, которую генерируют украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также будет осуществляться коммерческий импорт электроэнергии,
Детали
Отмечается, что из капитального ремонта вышел блок на одной из ТЭС. Он добавит к энергосистеме 150 МВт мощности. В течение суток из-за технических проблем отключался блок одной из ТЭС. Он уже возвращен к работе.
Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована.
Состояние сетей, чрезвычайные ситуации
Из-за технарушения на подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" во Львове обесточилось оборудование. При этом частично обесточились подстанции 110 кВ во Львове. Все потребители запитаны. В Донецкой области из-за боевых действий обесточена одна шахта. 29 работников вывели на поверхность.
На одной из ТЭС на рабочем месте обнаружен работник без признаков сознания. Медики констатировали смерть пострадавшего. Обстоятельства несчастного случая выясняются.
В Днепропетровской области на одной из подстанций 330 кВ работник подрядной организации во время выполнения работ получил травму ноги. Пострадавшего каретой скорой помощи доставлен в больницу.
Импорт/экспорт
На текущие сутки запланирован коммерческий импорт электроэнергии объемом 9600 МВт-ч. Экспорт не предусмотрен.
Напомним,
В
Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне. На востоке страны
востоке ночью снова обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения.
При этом пока дефицита не фиксируют.
В энергосистеме дефицита нет, графики отключений света не применяются - Минэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной, дефицита электроэнергии и графиков отключений не зафиксировано; все регионы обеспечиваются электроэнергией, несмотря на некоторые технические проблемы и боевые действия, влияющие на объекты.
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