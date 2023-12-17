В энергосистеме дефицита нет, графики отключений света не применяются - Минэнерго

В Украине в энергосистеме дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксирован и не предвидится на текущие. Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано и не предвидится на текущие. Электроэнергии, которую генерируют украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также будет осуществляться коммерческий импорт электроэнергии, - сообщили в министерстве.

Детали

Отмечается, что из капитального ремонта вышел блок на одной из ТЭС. Он добавит к энергосистеме 150 МВт мощности. В течение суток из-за технических проблем отключался блок одной из ТЭС. Он уже возвращен к работе.

Графики отключений электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована.

Состояние сетей, чрезвычайные ситуации

Из-за технарушения на подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" во Львове обесточилось оборудование. При этом частично обесточились подстанции 110 кВ во Львове. Все потребители запитаны. В Донецкой области из-за боевых действий обесточена одна шахта. 29 работников вывели на поверхность.

На одной из ТЭС на рабочем месте обнаружен работник без признаков сознания. Медики констатировали смерть пострадавшего. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

В Днепропетровской области на одной из подстанций 330 кВ работник подрядной организации во время выполнения работ получил травму ноги. Пострадавшего каретой скорой помощи доставлен в больницу.

Импорт/экспорт

На текущие сутки запланирован коммерческий импорт электроэнергии объемом 9600 МВт-ч. Экспорт не предусмотрен.

Напомним,

В Украине потребление электроэнергии держится на высоком уровне. На востоке страны востоке ночью снова обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения. При этом пока дефицита не фиксируют.

