В "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня НАК "Энергоатом" продолжает локализовать на территории Украины компоненты и оборудование для производства свежего топлива, а также для обращения с отработанным ядерным топливом. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в НАК "Энергоатом".
Так, согласно сообщению компании, на сегодняшний день в мире всего пять стран имеют полный цикл производства ядерного топлива: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Однако даже эти страны предпочитают производство ядерного топлива в международной кооперации.
"Украина закупает услуги по обогащению урана на международном рынке по конкурентным ценам, и на сегодня этот вопрос не является проблемным", - рассказали в "Энергоатоме".
Вместе с тем, в рамках проекта строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, по инициативе "Энергоатома" в 2015 году между НАЭК, Holtec International и харьковским ПАО "Турбоатом" был подписан Меморандум, предусматривающий передачу "Турбоатому" технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ системы HI-STORM.
"В документе указано, что возможная стоимость услуг "Турбоатома" для компании Holtec может достичь 200 млн долл. в течение следующих 10 лет, включая около 60 млн долл. стоимости оборудования для проекта ЦХОЯТ", - сообщили в Энергоатоме.
Следовательно, на сегодня в планах компании дальнейшее содействие локализации на территории Украины других компонентов и оборудования для производства свежего топлива, а также для обращения с отработанным ядерным топливом.
Напомним, как сообщал УНН, тридцать стран мира изучают возможность использования ядерной энергетики.
Ведь атомная энергетика является выгодной и конкурентоспособной.
Вместе с тем, работа отечественного "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.
Чтобы уменьшить эту зависимость, Украина должна нарастить добычу собственного урана. По словам министра И.Насалика, это возможно сделать путем привлечения частных инвестиций.