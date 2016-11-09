В "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива

ukru
15 марта, 19:03 • 113469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161607 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134971 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127681 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111312 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104712 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100923 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133048 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131169 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127755 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 47593 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 43154 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 73690 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 39818 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 34426 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133048 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132602 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268164 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297244 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 21920 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108496 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131169 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114224 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131364 просмотра
Актуальное
В "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива

В "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива

Киев • УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня НАК "Энергоатом" продолжает локализовать на территории Украины компоненты и оборудование для производства свежего топлива, а также для обращения с отработанным ядерным топливом. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в НАК "Энергоатом".

Так, согласно сообщению компании, на сегодняшний день в мире всего пять стран имеют полный цикл производства ядерного топлива: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Однако даже эти страны предпочитают производство ядерного топлива в международной кооперации.

"Украина закупает услуги по обогащению урана на международном рынке по конкурентным ценам, и на сегодня этот вопрос не является проблемным", - рассказали в "Энергоатоме".

Вместе с тем, в рамках проекта строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, по инициативе "Энергоатома" в 2015 году между НАЭК, Holtec International и харьковским ПАО "Турбоатом" был подписан Меморандум, предусматривающий передачу "Турбоатому" технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ системы HI-STORM.

"В документе указано, что возможная стоимость услуг "Турбоатома" для компании Holtec может достичь 200 млн долл. в течение следующих 10 лет, включая около 60 млн долл. стоимости оборудования для проекта ЦХОЯТ", - сообщили в Энергоатоме.

Следовательно, на сегодня в планах компании дальнейшее содействие локализации на территории Украины других компонентов и оборудования для производства свежего топлива, а также для обращения с отработанным ядерным топливом.

Напомним, как сообщал УНН, тридцать стран мира изучают возможность использования ядерной энергетики.

Ведь атомная энергетика является выгодной и конкурентоспособной.

Вместе с тем, работа отечественного "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.

Чтобы уменьшить эту зависимость, Украина должна нарастить добычу собственного урана. По словам министра И.Насалика, это возможно сделать путем привлечения частных инвестиций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы