В "Енергоатомі" розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні НАК “Енергоатом” продовжує локалізовувати на території України компоненти та обладнання для виробництва свіжого палива, а також для поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у НАК “Енергоатом”.
Так, згідно із повідомленням компанії, на сьогоднішній день у світі лише п’ять країн мають у своєму розпорядженні повний цикл виробництва ядерного палива: Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
Однак навіть ці країни віддають перевагу виробництву ядерного палива у міжнародній кооперації.
“Україна закуповує послуги зі збагачення урану на міжнародному ринку за конкурентними цінами, і на сьогодні це питання не є проблемним”, — розповіли у “Енергоатомі”.
Разом із тим, в рамках проекту будівництва в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, за ініціативою “Енергоатома” у 2015 році між НАЕК, Holtec International та харківським ПАТ “Турбоатом” було підписано Меморандум, який передбачає передачу “Турбоатому” технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM.
"В документі зазначено, що можлива вартість послуг “Турбоатома” для компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП“, — повідомили у Енергоатомі.
Відтак, на сьогодні у планах компанії є подальше сприяння локалізації на території України інших компонентів та обладнання для виробництва свіжого палива, а також для поводження із відпрацьованим ядерним паливом.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, тридцять країн світу вивчають можливість використання ядерної енергетики.
Адже атомна енергетика є вигідною і конкурентоспроможною.
Разом з тим, робота вітчизняного “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.
Аби зменшити цю залежність, Україна повинна наростити видобуток власного урану. За словами міністра І.Насалика, це можливо зробити шляхом залучення приватних інвестицій.