В "Енергоатомі" розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23189 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 47364 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68466 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138821 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201877 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191331 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211885 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196985 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152401 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153230 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
91 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26452 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34090 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22173 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 20989 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21536 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480670 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317235 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379386 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491242 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124247 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183840 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126607 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161449 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184639 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

В "Енергоатомі" розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива

В "Енергоатомі" розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива

Київ • УНН

 • 15735 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні НАК “Енергоатом” продовжує локалізовувати на території України компоненти та обладнання для виробництва свіжого палива, а також для поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у НАК “Енергоатом”.

Так, згідно із повідомленням компанії, на сьогоднішній день у світі лише п’ять країн мають у своєму розпорядженні повний цикл виробництва ядерного палива: Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.

Однак навіть ці країни віддають перевагу виробництву ядерного палива у міжнародній кооперації.

“Україна закуповує послуги зі збагачення урану на міжнародному ринку за конкурентними цінами, і на сьогодні це питання не є проблемним”, — розповіли у “Енергоатомі”.

Разом із тим, в рамках проекту будівництва в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, за ініціативою “Енергоатома” у 2015 році між НАЕК, Holtec International та харківським ПАТ “Турбоатом” було підписано Меморандум, який передбачає передачу “Турбоатому” технології Holtec з виробництва контейнерів для зберігання ВЯП системи HI-STORM.

"В документі зазначено, що можлива вартість послуг “Турбоатома” для компанії Holtec, може досягти 200 млн дол. протягом наступних 10 років, включаючи близько 60 млн дол. вартості обладнання для проекту ЦСВЯП“, — повідомили у Енергоатомі.

Відтак, на сьогодні у планах компанії є подальше сприяння локалізації на території України інших компонентів та обладнання для виробництва свіжого палива, а також для поводження із відпрацьованим ядерним паливом.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, тридцять країн світу вивчають можливість використання ядерної енергетики.

Адже атомна енергетика є вигідною і конкурентоспроможною.

Разом з тим, робота вітчизняного “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Аби зменшити цю залежність, Україна повинна наростити видобуток власного урану. За словами міністра І.Насалика, це можливо зробити шляхом залучення приватних інвестицій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37