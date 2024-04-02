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В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников
Энергоатом отрицает заявление народного депутата Ярослава Железняка о том, что его работники зарабатывают более 700 000 гривен в месяц, утверждая, что эта информация не соответствует действительности, а 18,2 млн грн компенсации были выплачены по решению суда, которое оспаривается, а не как заработная плата работника.
Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение
Одно из учебных заведений в Днепре было повреждено российским ракетным обстрелом, но все дети были надежно укрыты, что, возможно, спасло им жизнь.
На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"
На прошлой неделе украинское разведывательное подразделение и артиллерия уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении.
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
белорусская армия имеет серьезный потенциал с разрушительными возможностями, такими как РСЗО "Полонез", которые могут угрожать НАТО, странам Балтии и Польше, но ей не хватает недавнего боевого опыта, считает военный эксперт.
Правительство разрешило студентам бакалавра от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения и стажировки
Правительство разрешило украинским студентам-бакалаврам и магистрам медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу на один семестр на стажировку и обучение.
Саперы в Донецкой области обезвредили авиабомбу ФАБ-500
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили бомбу ФАБ-500, найденную на сельскохозяйственных угодьях в Донецкой области.
Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы
Индонезия заказала две ударные подводные лодки класса Scorpene у французской военно-морской группы Naval Group в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного с Парижем в 2021 году, укрепляя свой морской суверенитет и региональное военно-морское превосходство.
На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин
Более 5 000 мужчин в Черновицкой области были объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ
10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в дмитрове, московская область, из-за талых вод, размывших насыпь и пути.
Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы
В 2023 году незаконные действия с платежными картами привели к убыткам в размере 833 млн грн, что на 73% больше, чем в 2022 году, с 272 000 мошеннических транзакций и средним ущербом в размере 3 065 грн на одну транзакцию.