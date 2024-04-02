В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  68147 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  100806 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  101178 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  92877 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  63095 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  92648 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119523 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117799 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118558 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  183167 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Правительство разрешило студентам бакалавра от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения и стажировки

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1 апреля 2024, 09:33  •  183167 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  455806 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  427491 просмотра

В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

Энергоатом отрицает заявление народного депутата Ярослава Железняка о том, что его работники зарабатывают более 700 000 гривен в месяц, утверждая, что эта информация не соответствует действительности, а 18,2 млн грн компенсации были выплачены по решению суда, которое оспаривается, а не как заработная плата работника.

Экономика •   •  13443 просмотра
В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение

Одно из учебных заведений в Днепре было повреждено российским ракетным обстрелом, но все дети были надежно укрыты, что, возможно, спасло им жизнь.

Война •   •  13723 просмотра
Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение

На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"

На прошлой неделе украинское разведывательное подразделение и артиллерия уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении.

Война •   •  14850 просмотра
На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

белорусская армия имеет серьезный потенциал с разрушительными возможностями, такими как РСЗО "Полонез", которые могут угрожать НАТО, странам Балтии и Польше, но ей не хватает недавнего боевого опыта, считает военный эксперт.

Война •   •  68147 просмотра
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Правительство разрешило студентам бакалавра от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения и стажировки

Правительство разрешило украинским студентам-бакалаврам и магистрам медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу на один семестр на стажировку и обучение.

Общество •   •  14628 просмотра
Правительство разрешило студентам бакалавра от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения и стажировки

Саперы в Донецкой области обезвредили авиабомбу ФАБ-500

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили бомбу ФАБ-500, найденную на сельскохозяйственных угодьях в Донецкой области.

Война •   •  13989 просмотра
Саперы в Донецкой области обезвредили авиабомбу ФАБ-500

Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

Индонезия заказала две ударные подводные лодки класса Scorpene у французской военно-морской группы Naval Group в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного с Парижем в 2021 году, укрепляя свой морской суверенитет и региональное военно-морское превосходство.

Новости Мира •   •  12875 просмотра
Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

Более 5 000 мужчин в Черновицкой области были объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  15114 просмотра
На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в дмитрове, московская область, из-за талых вод, размывших насыпь и пути.

Новости Мира •   •  12330 просмотра
В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы

В 2023 году незаконные действия с платежными картами привели к убыткам в размере 833 млн грн, что на 73% больше, чем в 2022 году, с 272 000 мошеннических транзакций и средним ущербом в размере 3 065 грн на одну транзакцию.

Криминал и ЧП •   •  12413 просмотра
Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы