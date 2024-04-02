В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

В Энергоатоме заявили, что информация нардепа Ярослава Железняка о "заоблачном" размере заработных плат их работников, а именно более 700 тыс. грн в месяц, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Энергоатом".

В связи с распространением народным депутатом Украины Я. Железняком в медиа информации о "заоблачном" размере заработных плат работников АО "НАЭК "Энергоатом", а именно более 700 тыс. грн в месяц, сообщаем, что обнародованная им информация не соответствует действительности. - говорится в заявлении "Энергоатома".

Детали

В Энергоатоме заявляют, что из-за обнародованного сокращенного судебного решения о восстановлении в должности сотрудника НАЭК "Энергоатом", который был уволен в феврале 2022 года, народным избранником были сделаны ложные выводы, что компенсация в сумме 18,2 млн гривен объясняется размером зарплаты работника.

Сообщаем, что указанное судебное решение будет обжаловано Энергоатомом после появления его полного текста, который пока отсутствует, что делает невозможным установление мотивов, которыми руководствовался суд. В то же время очевидно, что взысканная судом сумма определена с игнорированием установленного законодательством порядка расчета среднего заработка и никоим образом не отражает реальный уровень заработных плат работников НАЭК. - объясняют в Энергоатоме.

Также сообщается, что уровень заработной платы работников АО "НАЭК "Энергоатом" соответствует средним показателям оплаты труда по отрасли.

В то же время призываем журналистское сообщество пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять ложную информацию. - добавили в заявлении.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

Контекст

Нардеп Ярослав Железняк заявил в Telegram, что в Энергоатоме есть "креативная" должность "руководитель службы сопровождения работы руководства Исполнительной дирекции по работе с персоналом".

Нардеп отметил, что якобы в среднем за месяц такой работник Энергоатома зарабатывает 726,4 тыс. грн.

Он предположил, что должность с таким названием создана якобы конкретно под "неизменного на ней сотрудника", который работает в Энергоатоме с 2013 года и которого в начале марта суд восстановил в должности.