Министерство здравоохранения отменило более 30 бумажных учетных медицинских форм и документов в пользу электронного учета. Это направлено на создание единого цифрового медицинского пространства, в котором медицинская информация пациентов хранится в ЭСЗ, куда уже внесено более 3 млрд электронных медицинских записей, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

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Сообщается, что недавно приказом Минздрава от 10 июля 2024 № 1200 было отменено еще 30 бумажных форм и документов. Теперь медицинским работникам все меньше информации нужно дублировать на бумаге, ведь она хранится централизованно - в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

"Постепенная цифровизация медицинской сферы позволит сформировать единое цифровое медицинское пространство, в котором медицинская информация пациентов будет храниться централизованно и защищено", - отметили в Минздраве.

На сегодня в ЭСЗ, центральном элементе eHealth, как сообщается, уже внесено более 3 млрд электронных медицинских записей. "Поэтому медицинская информация о проведенных консультациях, прививках, обследованиях, перенесенных операциях и госпитализациях, проведенной диагностике и т.д. хранится в едином защищенном месте", - указали в Минздраве.

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