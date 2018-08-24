В Эквадоре задержали американца, который вымогал деньги у председателя Facebook

По данным агентства, 45-летний Пол Челья в 2010 году подал гражданский иск против сооснователя Facebook Марка Цукерберга. Житель города Уэллсвилл (штат Нью-Йорк) утверждал, что в 2003 году Цукерберг, еще учившийся в Гарвардском университете, подписал контракт о передаче ему прав на половину вебсайта, ставшего впоследствии социальной сетью Facebook. Истец требовал отступных. Судьи пришли к заключению, что предоставленный в доказательство оригинал контракта был подделкой, поэтому иск был отклонен.

В 2012 году Челья был отдан под суд за подделку документов и попытку вымогательства денег у частной компании и ее сооснователя. Почти за два месяца до начала процесса в 2015 году обвиняемый скрылся из США вместе с семьей, сняв с ноги электронный браслет, предназначенный для мониторинга передвижений. Теперь Челья объявился в Эквадоре.

Как сообщал УНН, Facebook дополнительно заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранении данных.