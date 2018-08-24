В Еквадорі затримали американця, який вимагав гроші у голови Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Американець, якого звинувачують в шахрайстві і здирництві у компанії Facebook, затриманий в четвер в Еквадорі і постане перед судом столиці цієї держави в п’ятницю. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на повідомлення, надіслане з Еквадору на ім’я судді Південного округу штату Нью-Йорк Вернона Бродеріка, інформує УНН.
За даними агентства, 45-річний Пол Челья в 2010 році подав цивільний позов проти співзасновника Facebook Марка Цукерберга. Житель міста Уеллсвілл (штат Нью-Йорк) стверджував, що в 2003 році Цукерберг, що ще навчався в Гарвардському університеті, підписав контракт про передачу йому прав на половину вебсайту, який згодом став соціальною мережею Facebook. Позивач вимагав відступних. Судді прийшли до висновку, що наданий в доказ оригінал контракту був підробкою, тому позов був відхилений.
У 2012 році Челья був відданий під суд за підробку документів і спробу вимагання грошей у приватній компанії і її співзасновника. Майже за два місяці до початку процесу в 2015 році обвинувачений зник з США разом з родиною, знявши з ноги електронний браслет, призначений для моніторингу пересувань. Тепер Челья з’явився в Еквадорі.
Як повідомляв УНН, Facebook додатково заблокувала понад 400 додатків через побоювання про збереження даних.