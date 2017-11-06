В Эдинбургском колледже мужчина напал с ножом на полицейского

Полицейского ранили после того, как он был вызван в колледж послешкольного образования в Эдинбурге. Мужчину ударили в спину в понедельник утром.

Правоохранителя вызвали около 9 утра после того, как в полицейский участок поступило сообщение о человеке, который представляет угрозу для себя и окружающих.

Офицер был доставлен в больницу с травмой, что не угрожает жизни. В связи с этим инцидентом был задержан мужчина, сообщает издание.

Как сообщал УНН, неизвестный ударил ножом в спину заместителя командира батальона Управления патрульной полиции города Кропивницкий.