В Эдинбургском колледже мужчина напал с ножом на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Офицер полиции был доставлен в больницу после того, как ему нанесли ножевое ранение в Эдинбургском колледже в районе города Грантон, передает УНН.
Полицейского ранили после того, как он был вызван в колледж послешкольного образования в Эдинбурге. Мужчину ударили в спину в понедельник утром.
Правоохранителя вызвали около 9 утра после того, как в полицейский участок поступило сообщение о человеке, который представляет угрозу для себя и окружающих.
Офицер был доставлен в больницу с травмой, что не угрожает жизни. В связи с этим инцидентом был задержан мужчина, сообщает издание.
Как сообщал УНН, неизвестный ударил ножом в спину заместителя командира батальона Управления патрульной полиции города Кропивницкий.