В Эдинбургском колледже мужчина напал с ножом на полицейского

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2840 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65042 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102849 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Эдинбургском колледже мужчина напал с ножом на полицейского

В Эдинбургском колледже мужчина напал с ножом на полицейского

Киев  •  УНН

 • 5241 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Офицер полиции был доставлен в больницу после того, как ему нанесли ножевое ранение в Эдинбургском колледже в районе города Грантон, передает УНН.

Полицейского ранили после того, как он был вызван в колледж послешкольного образования в Эдинбурге. Мужчину ударили в спину в понедельник утром.

Правоохранителя вызвали около 9 утра после того, как в полицейский участок поступило сообщение о человеке, который представляет угрозу для себя и окружающих.

Офицер был доставлен в больницу с травмой, что не угрожает жизни. В связи с этим инцидентом был задержан мужчина, сообщает издание.

Как сообщал УНН, неизвестный ударил ножом в спину заместителя командира батальона Управления патрульной полиции города Кропивницкий.

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