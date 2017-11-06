В Единбурзькому коледжі чоловік напав з ножем на поліцейського

Поліцейського поранили після того, як він був викликаний до коледжу післяшкільної освіти в Единбурзі. Чоловіка вдарили в спину у понеділок вранці.

Правоохоронця викликали близько 9 ранку після того, як до поліцейського відділку надійшло повідомлення про людину, яка становить загрозу для себе та оточуючих.

Офіцер був доставлений до лікарні з травмою, що не загрожує життю. У зв'язку з цим інцидентом було затримано чоловіка, повідомляє видання.

Як повідомляв УНН, невідомий вдарив ножем у спину заступника командира батальйону Управління патрульної поліції міста Кропивницький.