В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ

В российских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" по неизвестным причинам объявлен план "Ковер". Об этом пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Детали

Все воздушные суда направляются в аэропорт "Шереметьево".

Позже, как пишут российские СМИ, аэропорт "Внуково" сообщил, что по независящим от него причинам в 11:54 мск ввел временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

Дополнение

В министерстве обороны россии заявили, что сегодня утром беспилотники пытались атаковать территорию рф. Два дрона якобы были уничтожены вражескими силами ПВО над брянской областью.