В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Продажа устриц в Кальвадосе и Жиронде запрещена из-за заражения норовирусом, связанного со сточными и дождевыми водами.
В Китае назначили нового главу Минобороны
Главнокомандующий ВМС Китая Дун Цзюнь назначен Национальным народным конгрессом новым министром обороны.
Во Французских Альпах лавина убила 54-летнюю британку и ее 22-летнего сына
Британская женщина, 54 года, и ее сын, 22 года, погибли под лавиной во время катания на лыжах вне трассы во французских Альпах. Инструктор также был похоронен, но выжил.
НАПК добавило новые детали российского и иранского оружия в базу данных иностранных компонентов
НАПК пополнило свою базу данных 150 иностранными компонентами российского и иранского вооружения, используемого против Украины. Сейчас база данных насчитывает более 2 750 записей.
КНДР отправила в Россию около 5000 контейнеров боеприпасов - Минобороны Южной Кореи
КНДР отправила около 5 000 контейнеров с боеприпасами в Россию, сообщает Южная Корея, отмечая признаки военного сотрудничества.
В столице Сербии студенты начали 24-часовую блокаду ключевых точек города
Активисты требуют: отпустить студентов, арестованных во время недавних протестов, объяснить фальсификацию выборов и повторить недавние парламентские и местные выборы.
Появились подробности подготовки теракта на Рождество в Вене: подозревают двух таджиков и чеченца
Венская полиция задержала таджикскую пару и чеченца по подозрению в связях с ИГИЛ и планировании нападений на городские достопримечательности. Аресты произошли после того, как полиция получила наводку и зафиксировала необычную активность вблизи потенциальных мишеней.
Ядерный реактор КНДР заработает следующим летом - Минобороны Южной Кореи
По словам министра обороны Южной Кореи, экспериментальный легководный ядерный реактор в Северной Корее должен заработать следующим летом. Это вызывает беспокойство, поскольку реактор может производить плутоний для ядерного оружия.
Дания направляет фрегат в Красное море для защиты торгового судоходства
Дания развертывает фрегат Esbern Snare, чтобы присоединиться к военно-морским силам, которые защищают судоходство в Красном море.
Пятеро мирных жителей Донецка получили ранения в результате обстрела
Пятеро гражданских лиц получили ранения в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области, повреждены жилые дома; ведутся расследования военных преступлений.