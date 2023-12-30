В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц

Две французские префектуры Кальвадос и Жиронда запретили вылов и продажу устриц из расположенного в регионе залива Аркашон из-за массового отравления. Об этом сообщает France Bleu, передает УНН.

Детали

В устрицах подтвердили наличие острой кишечной инфекции норовируса.

Отмечается, что региональный комитет по выращиванию моллюсков в Аркашоне выразил тревогу по поводу ситуации, отметив, что норовирус естественным образом не присутствует в морской воде. По мнению Комитета, загрязнение может быть связано с попаданием сточных и дождевых вод в природную среду.

Французам порекомендовали сдать уже купленных устриц обратно в магазины.

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