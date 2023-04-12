В Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций

Детали

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за последнюю неделю, как сообщается, снизилась на 5,1% и составила 1860 случаев, из которых 64,3% - дети. Заболеваемость ниже эпидпорога в 2,8 раз, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса.

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 12,9% и составила 101 случай, из них 7 детей.

Острыми кишечными инфекциями за неделю заболели 55 одесситов, из них 32 ребенка. При этом неделей ранее это количество составляло 52 одессита, из них 30 детей. То есть, количество случаев острых кишечных инфекций за неделю выросло почти на 5,8%.

Случаев холеры не зарегистрировано.

Дополнение

В Украине за неделю с 31 апреля по 6 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 10%, против показателя неделей ранее - до около 17 тысяч.

Больше всего случаев за отчетную неделю зафиксировано в Днепропетровской (2773), Полтавской (1534), Хмельницкой (1255), Житомирской (1078) областях и городе Киев (1005). По регионам лидеры по заболеваемости не изменились, впрочем, во всех, кроме Днепропетровской области, прирост меньше, чем неделей ранее.