В Одесі побільшало випадків гострих кишкових інфекцій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Одесі поменшало нових випадків ГРВІ, грип та COVID-19 за тиждень, стало більше випадків гострих кишкових інфекцій, повідомили в Одеській міськраді, пише УНН.
Деталі
Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі за останній тиждень, як повідомляється, знизилася на 5,1% і становила 1860 випадків, з яких 64,3% - діти. Захворюваність нижче за епідпоріг у 2,8 разів, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідпроцесу.
Захворюваність на COVID-19 за тиждень знизилася на 12,9% і ситановила 101 випадок, з них 7 дітей.
На гострі кишкові інфекції за тиждень захворіли 55 одеситів, з них 32 дитини. При цьому тижнем раніше ця кількість становила 52 одесити, з них 30 дітей. Тобто, кількість випадків гострих кишкових інфекцій за тиждень зросла на майже 5,8%.
Випадків холери не зареєстровано.
Доповнення
В Україні за тиждень з 31 квітня по 6 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 10%, проти показника тижнем раніше - до близько 17 тисяч.
Найбільше випадків за звітний тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (2773), Полтавській (1534), Хмельницькій (1255), Житомирській (1078) областях та місті Київ (1005). За регіонами лідери щодо захворюваності не змінилися, утім, у всіх, крім Дніпропетровщини, приріст менший, ніж тижнем раніше.