Захворюваність на COVID в Україні за тиждень знизилася ще на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні за тиждень з 31 квітня по 6 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 10%, проти показника тижнем раніше - до близько 17 тисяч. Стало більше летальних випадків, ніж тижнем раніше. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 502 019 випадків ковіду. З них за звітний тиждень було зафіксовано 17 083 випадки.
При цьому за звітний тиждень в Україні на ковід захворіли 5233 вакцинованих осіб, що на 15,7% менше, ніж тижнем раніше.
Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Дніпропетровській (2773), Полтавській (1534), Хмельницькій (1255), Житомирській (1078) областях та місті Київ (1005). За регіонами лідери щодо захворюваності не змінилися, утім, у всіх, крім Дніпропетровщини, приріст менший, ніж тижнем раніше.
Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні поменшало на 3,1% - до 4148.
Одужалих від COVID-19 за тиждень - 18 466 (+10,2%). Загалом одужало 5 352 299 осіб.
Кількість летальних випадків за тиждень зросла на 8,8% - померли 123 особи, тоді як тижнем раніше було 113 летальних випадків. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 111 910 людей.
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