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Заболеваемость COVID в Украине за неделю снизилась еще на 10%

Заболеваемость COVID в Украине за неделю снизилась еще на 10%

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине за неделю с 31 апреля по 6 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 10%, против показателя неделей ранее - до около 17 тысяч. Стало больше летальных случаев, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксировано 5 502 019 случаев ковида. Из них за отчетную неделю было зафиксировано 17 083 случая.

При этом за отчетную неделю в Украине ковидом заболели 5233 вакцинированных лиц, что на 15,7% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Днепропетровской (2773), Полтавской (1534), Хмельницкой (1255), Житомирской (1078) областях и городе Киев (1005). По регионам лидеры по заболеваемости не изменились, впрочем, во всех, кроме Днепропетровской области, прирост меньше, чем неделей ранее.

Госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине стало меньше на 3,1% - 4148.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю - 18 466 (+10,2%). Всего выздоровели 5 352 299 человек.

Количество летальных случаев за неделю выросло на 8,8% - умерли 123 человека, тогда как неделей ранее было 113 летальных случаев. Всего от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 111 910 человек.

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