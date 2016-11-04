В Дубае запустили "охотника" за квадрокоптерами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Уже трижды за год работу аэропорта Дубаи приостанавливали из-за несанкционированных действий беспилотников, в результате чего решили запустить на территории аэродрома "охотника" за квадрокоптерами, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Как сообщало управление гражданской авиации эмирата Дубай, во время последнего закрытия аэропорта, которое продолжалось в течение 90 минут 29 октября, 22 полета были перенаправлены в другие аэропорты.
Каждая остановка такого рейса стоила аэропорту около одного миллиона долларов в минуту.
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Чтобы в дальнейшем избежать таких потерь, управление гражданской авиации Дубаи запустило на тестирование "беспилотного охотника" - самолет с дистанционным управлением, который использует тепловую и инфракрасную технику для выявления беспилотных летательных аппаратов, находящихся в воздушном пространстве аэропорта.