В Дубаї запустили "мисливця" за квадрокоптерами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вже тричі за рік роботу аеропорту Дубаї було призупинено через несанкціоновані дії безпілотників, внаслідок чого було вирішено запустити на території летовища "мисливця" за квадрокоптерами, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Як повідомляло управління цивільної авіації емірату Дубаї, під час останнього закриття аеропорту, яке тривало протягом 90 хвилин 29 жовтня, 22 польоти були перенаправлені в інші аеропорти.
Кожна зупинка такого рейсу коштувала аеропорту близько одного мільйона доларів за хвилину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ випробує невидимі безпілотники “Sparrow”
Аби надалі уникнути таких втрат, управління цивільної авіації Дубаї запустили на тестування "безпілотного мисливця" - літак з дистанційним управлінням, який використовує теплову та інфрачервону техніку для виявлення безпілотних літальних апаратів, які знаходяться у повітряному просторі аеропорту.