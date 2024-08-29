В ДТП под Киевом попал нардеп Копытин: есть подозрение на перелом позвоночника

В Киевской области, на подъезде к Белой Церкви, произошло ДТП. Водителя и пассажира - народного депутата Игоря Копытина, госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, 28 августа около 24 часов в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, авто въехало в бетонные блоки.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.

"Водителя и его пассажира, которым оказался действующий народный депутат Украины, госпитализировали в больницу. У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пассажира внедорожника также госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Игоре Копытине.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).