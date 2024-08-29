У ДТП під Києвом потрапив нардеп Копитін: є підозра на перелом хребта
Київ • УНН
На трасі Київ-Одеса Toyota врізалася в бетонні блоки. Водій та пасажир - народний депутат Ігор Копитін - госпіталізовані з важкими травмами, включаючи переломи хребта та травми голови.
У Київській області, на підʼїзді до Білої Церкви, сталась ДТП. Водія та пасажира — народного депутата Ігоря Копитіна, ушпиталили до лікарні у тяжкому стані, передає УНН.
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Як повідомили у Нацполіції, 28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, авто в’їхало в бетонні блоки.
Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.
"Водія та його пасажира, яким виявився діючий народний депутат України, ушпиталили до лікарні. У кермувальника попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Пасажира позашляховика також госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, йдеться про нардепа Ігоря Копитіна.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).