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В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами в Житомирской области

В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. В Житомирской области сейчас основные усилия направлены на тушение и локализацию очага пожара на территории Виступовицького лесничества. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.

“За прошедшие сутки локализован еще один очаг вблизи села Острова. В настоящее время основные усилия направлены на тушение и локализацию очага пожара на территории Виступовицкого лесничества вблизи сел Жолудивка и Журба. Продолжаются работы по опахивание очагов пожара, созданию минерализованных полос и расчистки дорог, для чего задействовано тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных Сил”, — рассказал Демчук.

Также по его словам, для ликвидации пожара всего привлечено более 1 тыс. человек и около 160 ед. техники.

Напомним, из-за пожаров в лесах Житомирской области открыли ряд производств.

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