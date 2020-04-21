В ДСНС розповіли про ситуацію з пожежами на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Житомирській області наразі основні зусилля спрямовані на гасіння і локалізацію осередку пожежі на території Виступовицького лісництва. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
“Протягом минулої доби локалізовано ще один осередок поблизу села Острови. На даний час основні зусилля спрямовані на гасіння та локалізацію осередку пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба. Продовжуються роботи по оборюванню осередків пожежі, створенню мінералізованих смуг та розчистки доріг, для чого задіяно трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних Сил”, — розповів Демчук.
Також за його словами, для ліквідації пожежі всього залучено понад 1 тис. осіб та близько 160 од. техніки.
Нагадаємо, через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень.