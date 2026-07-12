В Дружковке от удара КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила
Киев • УНН
В Дружковке Донецкой области в результате удара российского КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко. Она оставалась в опасной зоне, чтобы кормить и спасать животных.
В Дружковке, что на Донетчине, в результате удара российского КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила. Об этом сообщил журналист и волонтер Александр Качура, передает УНН.
Вчера в Дружковке погибла Ольга Кузьменко. Ее разорвал КАБ вместе с животными, которых она кормила. Именно из-за них она оставалась в опасной зоне, помогала в эвакуации. У Оли была феноменальная любовь к животным. Последний раз мы виделись на Гавриловском рынке. Она возле церкви раздавала котят. Все проходили мимо по своим делам, пытаясь выжить
Он добавил, что Ольгу Кузьменко знал давно.
Женщина всю жизнь делала добро людям, животным, а получила такую ужасную смерть. Легких облачков тебе, Оля. Надеюсь, там тебе будет хорошо
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