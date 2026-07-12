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В Дружковке от удара КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

В Дружковке Донецкой области в результате удара российского КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко. Она оставалась в опасной зоне, чтобы кормить и спасать животных.

В Дружковке от удара КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила

В Дружковке, что на Донетчине, в результате удара российского КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила. Об этом сообщил журналист и волонтер Александр Качура, передает УНН

Вчера в Дружковке погибла Ольга Кузьменко. Ее разорвал КАБ вместе с животными, которых она кормила. Именно из-за них она оставалась в опасной зоне, помогала в эвакуации. У Оли была феноменальная любовь к животным. Последний раз мы виделись на Гавриловском рынке. Она возле церкви раздавала котят. Все проходили мимо по своим делам, пытаясь выжить 

- сообщил Качура.

Он добавил, что Ольгу Кузьменко знал давно.

Женщина всю жизнь делала добро людям, животным, а получила такую ужасную смерть. Легких облачков тебе, Оля. Надеюсь, там тебе будет хорошо 

- резюмировал Качура.

Волонтер погибла в результате атаки дрона на автобус в Херсоне01.12.24, 19:51 • 34364 просмотра

Антонина Туманова

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