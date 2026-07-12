В Дружковке от удара КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила

В Дружковке, что на Донетчине, в результате удара российского КАБа погибла волонтер Ольга Кузьменко и животные, которых она кормила. Об этом сообщил журналист и волонтер Александр Качура, передает УНН.

Вчера в Дружковке погибла Ольга Кузьменко. Ее разорвал КАБ вместе с животными, которых она кормила. Именно из-за них она оставалась в опасной зоне, помогала в эвакуации. У Оли была феноменальная любовь к животным. Последний раз мы виделись на Гавриловском рынке. Она возле церкви раздавала котят. Все проходили мимо по своим делам, пытаясь выжить