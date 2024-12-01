Волонтер погибла в результате атаки дрона на автобус в Херсоне

В Херсоне погибла волонтер Римма Бараненко - она была среди пассажиров автобуса на который россияне утром сбросили взрывчатку. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Печальное известие…

Сегодня в Херсоне погибла волонтер Римма Бараненко. Она была среди пассажиров автобуса, на который утром российские террористы сбросили взрывчатку с дрона.

Я лично знал Римму более 10 лет, мы сотрудничали над различными проектами. Она была очень светлым человеком с активной жизненной позицией, всегда готовой помочь.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах!",- написал Прокудин.

Напомним

Утром 1 декабря враг сбросил взрывчатку на маршрутное такси в Херсоне.

в результате атаки пострадали 11 человек. Три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Восемь находятся в больнице.

У шестерых херсонцев диагностировали минно-взрывные травмы. У 56 - летней женщины-осколочное ранение головы, руки и ног. Еще одна 70-летняя жительница получила перелом голени.