В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое получили ранения

В Донецкой области 16 декабря от обстрелов российских оккупантов погиб один человек в селе Ильиновка, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника ОВА Игорь Мороз, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ранения получили жители Ильиновки, Курахово и Веселый Гай.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Донецкой области погибли 1791 человек, ранения получили 4380 человек. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

Напомним,

В результате удара российского беспилотника в Одесской области в ночь на 17 декабря погиб мирный житель.