В Донецкой области враг сбросил две управляемые авиабомбы: 5 погибших, 8 раненых, значительные разрушения
Киев • УНН
По меньшей мере 5 человек погибли и еще 8 получили ранения в Донецкой области в результате вражеской агрессии. Также было повреждено 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание.
В Донецкой области в результате вражеской агрессии погибли по меньшей мере 5 человек, а еще 8 человек получили ранения. Кроме того, было повреждено 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Сегодня в населенном пункте Селидово Донецкой области военные страны-террориста нанесли удар, сбросив две управляемые авиабомбы.
В результате этого инцидента, к сожалению, погибло по меньшей мере 5 человек, а еще 8 человек получили ранения.
Авиабомбы попали на территорию местных предприятий, нанеся значительные повреждения различной степени 15 частным домам, 21 автомобилю, 4 магазинам и промышленному зданию.
Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области.
Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно
Шмыгаль проверил строительство фортификационных сооружений в Донецкой области5 июля 2024, 15:44 • 16170 просмотров