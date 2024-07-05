В Донецкой области враг сбросил две управляемые авиабомбы: 5 погибших, 8 раненых, значительные разрушения

В Донецкой области в результате вражеской агрессии погибли по меньшей мере 5 человек, а еще 8 человек получили ранения. Кроме того, было повреждено 15 частных домов, 21 автомобиль, 4 магазина и промышленное здание. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Сегодня в населенном пункте Селидово Донецкой области военные страны-террориста нанесли удар, сбросив две управляемые авиабомбы.

В результате этого инцидента, к сожалению, погибло по меньшей мере 5 человек, а еще 8 человек получили ранения.

Авиабомбы попали на территорию местных предприятий, нанеся значительные повреждения различной степени 15 частным домам, 21 автомобилю, 4 магазинам и промышленному зданию.

Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области.

Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь своевременно - заявил Вадим Филашкин.

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