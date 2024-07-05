Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил линии фортификаций в Донецкой области, на которые правительство в этом году выделило 2,4 миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы украинского правительства в Telegram.

Детали

Ознакомился с возведением фортификационных сооружений в Донецкой области. На их обустройство только в этом году Правительство выделило 37,3 млрд грн, из которых 2,4 млрд - для Донецкой области - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что задача ОВА и органов власти на местах - чтобы средства использовались в полном объеме и по назначению. Они должны контролировать этот процесс лично.

Напомним,

Временная специальная комиссия Верховной Рады проверит строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Сумской областях, а также использование средств, выделенных на фортификационные сооружения и инженерные заграждения на линии соприкосновения.