В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили

Российские войска за прошедшие сутки убили в Донецкой области еще одного человека. Еще трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил в понедельник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 3 декабря россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - написал Мороз в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1785 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4360.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

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