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В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 06:44  •  19488 просмотра

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В Донецкой области российские войска убили одно гражданское лицо и ранили еще троих, всего с 24 февраля 2022 года в этом районе погибло 1785 гражданских лиц и 4360 получили ранения.

Российские войска за прошедшие сутки убили в Донецкой области еще одного человека. Еще трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил в понедельник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 3 декабря россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения

- написал Мороз в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1785 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4360.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного, ще трьох поранили
Russians kill one civilian and wound three others in Donetsk region overnight
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В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили

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