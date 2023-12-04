В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили
Киев • УНН
В Донецкой области российские войска убили одно гражданское лицо и ранили еще троих, всего с 24 февраля 2022 года в этом районе погибло 1785 гражданских лиц и 4360 получили ранения.
Российские войска за прошедшие сутки убили в Донецкой области еще одного человека. Еще трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил в понедельник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
За 3 декабря россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1785 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4360.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили
В Донецкой области российские войска убили одно гражданское лицо и ранили еще троих, всего с 24 февраля 2022 года в этом районе погибло 1785 гражданских лиц и 4360 получили ранения.
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