Киев • УНН
Российские войска обстреляли пожарную часть в Селидово Донецкой области, ранив спасателя и повредив здание.
В Селидово Донецкой области накануне российские войска в очередной раз обстреляли пожарную часть, ранен спасатель, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Вчера вечером враг нанес авиаудар по городу Селидово. В результате обстрела ранен спасатель, который был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Также указано, что повреждена пожарно-спасательная часть, а именно повреждена кровля, оконное остекление, ворота гаража, входные двери в часть и техника.
россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, есть раненый17 июня 2024, 05:30 • 26356 просмотров