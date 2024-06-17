В Селидово Донецкой области накануне российские войска в очередной раз обстреляли пожарную часть, ранен спасатель, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером враг нанес авиаудар по городу Селидово. В результате обстрела ранен спасатель, который был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Также указано, что повреждена пожарно-спасательная часть, а именно повреждена кровля, оконное остекление, ворота гаража, входные двери в часть и техника.

россияне обстреляли Селидово в Донецкой области, есть раненый