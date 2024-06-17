На Донеччині росіяни обстріляли пожежну частину, поранено рятувальника - ДСНС
Київ • УНН
Російські війська обстріляли пожежну частину в Селидовому Донецької області, поранивши рятувальника та пошкодивши будівлю.
У Селидовому Донецької області напередодні російські війська вкотре обстріляли пожежну частину, поранено рятувальника, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
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"Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу поранено рятувальника, якого було доправлено до медичного закладу", - ідетьсяч у повідомленні.
Також вказано, що пошкоджена пожежно-рятувальна частина, а саме пошкоджено покрівлю, віконне скління, ворота гаража, вхідні двері до частини та техніку.
росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, є поранений17.06.24, 08:30 • 29048 переглядiв