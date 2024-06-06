В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: список населенных пунктов

Из-за частых обстрелов армии рф согласовано решение о принудительной эвакуации детей из семи населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел липовое, новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской общины, а также поселка Заря Ильиновской общины - рассказал Филашкин.

По его словам, эвакуация будет проводиться в течение 60 суток с даты согласования решения с органами военного командования.

Как указал Филашкин, это решение, призванное в первую очередь сохранить жизнь детей.

Он подчеркнул, что ситуация безопасности в области постоянно ухудшается, интенсивность обстрелов растет.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области приняли решение о евакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов, включая Лиман и шесть сел и поселков.