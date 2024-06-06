На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: список населених пунктів
Київ • УНН
У зв'язку з частими російськими обстрілами Донецької області було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом з їх батьками або законними представниками із семи населених пунктів протягом 60 днів.
Через часті обстріли армії рф погоджено рішення про примусову евакуацію дітей із семи населених пунктах Донецької області. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади
За його словами, евакуація проводитиметься протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування.
Як вказав Філашкін, це рішення, покликане в першу чергу зберегти життя дітей.
Він наголосив, що безпекова ситуація в області постійно погіршується, інтенсивність обстрілів зростає.
Раніше УНН повідомляв, що у Донецькій області ухвалили рішення про евакуацію сімей з дітьми з декількох населених пунктів, включаючи Лиман та шість сіл та селищ.