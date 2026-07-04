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В Донецкой области более 1,3 тысячи ударов РФ за сутки: пятеро погибших, 12 раненых

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Российские войска нанесли 1356 ударов по Донецкой области 3 июля. В результате атак погибли пятеро мирных жителей, 12 получили ранения.

В Донецкой области более 1,3 тысячи ударов РФ за сутки: пятеро погибших, 12 раненых

За прошедшие сутки российские войска нанесли более 1,3 тысячи ударов в Донецкой области. В результате обстрелов погибли пятеро мирных жителей, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщила в субботу Национальная полиция Украины, передает УНН.

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По данным правоохранителей, 3 июля россияне совершили 1 356 ударов по линии фронта и жилому сектору. Повреждено 89 гражданских объектов, среди которых 68 жилых домов.

"Больше всего пострадала Дружковка, где оккупанты нанесли удары четырьмя авиабомбами КАБ-250 и четырьмя FPV-дронами. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения", – говорится в сообщении.

В Славянске в результате российского обстрела погиб один человек. Еще один мирный житель погиб в Петровке Первой после удара двумя авиабомбами КАБ-250, а в Семеновке гражданское лицо убил FPV-дрон.

Краматорск подвергся восьми атакам, в результате которых ранены два человека. Еще двое мирных жителей получили травмы в Белозерском.

Кроме того, полиция установила информацию еще об одном погибшем гражданском лице в Дружковке, погибшем во время российского бомбового удара 2 июля.

По всем фактам обстрелов полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

путин призвал продолжать массированные удары по "военным объектам Украины"04.07.26, 02:44 • 14010 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в Украине