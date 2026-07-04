путин призвал продолжать массированные удары по "военным объектам Украины"
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин призвал продолжать массированные удары по военным объектам Украины. Он назвал захват Константиновки ключом к освобождению всей территории "днр".
Российский диктатор Владимир Путин призвал продолжать нанесение "массированных ударов по военным объектам Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам Путина, "нужно проанализировать вовлечение всех подстрекателей в зоне украинского конфликта - это понадобится для принятия ответственных решений".
Цель мнимых европейских миротворцев - не мир, а продолжение боевых действий. И мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения. Нужно продолжить нанесение массированных ударов по военным объектам Украины
Он добавил, что так называемое "освобождение" Константиновки - это "ключ к освобождению всей территории "днр".
Напомним
Накануне в Кремле отчитались о полном захвате Константиновки в Донецкой области.
путин продолжит "побеждать" жилые дома, чтобы не завершать эту войну — Зеленский02.07.26, 19:50 • 4414 просмотров