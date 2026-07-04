путин призвал продолжать массированные удары по "военным объектам Украины"

Российский диктатор Владимир Путин призвал продолжать нанесение "массированных ударов по военным объектам Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

По словам Путина, "нужно проанализировать вовлечение всех подстрекателей в зоне украинского конфликта - это понадобится для принятия ответственных решений".

Цель мнимых европейских миротворцев - не мир, а продолжение боевых действий. И мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения. Нужно продолжить нанесение массированных ударов по военным объектам Украины