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В Донецкой области задержали 20-летнюю участницу незаконных вооруженных формирований

Киев • УНН

 • 12357 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции при работе с населением получили информацию о том, что местная жительница, 1997 года рождения, недавно находилась в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

В Донецкой области задержали 20-летнюю участницу незаконных вооруженных формирований

"Ее местонахождение было установлено, участницу доставили в полицейский участок. Подозреваемая рассказала, что апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, которые въезжали в город", - рассказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района, пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но потом поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

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Устанавливаются детали "службы" пособницы боевиков в Славянске и Донецке. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в подконтрольном "ДНР" городе Макеевка боевик повредил автомобиль СММ ОБСЕ.

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