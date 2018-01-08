В Донецькій області затримали 20-річну учасницю незаконних збройних формувань
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Співробітники карного розшуку Слов'янського відділу поліції під час роботи з населенням отримали інформацію про те, що місцева жителька 1997 року народження донедавна перебувала у складі незаконних збройних формувань. Про це УНН розповіли в прес-службі Національної поліції.
"Її місцезнаходження було встановлено, учасницю доправлено до поліцейського відділу. Підозрювана розповіла, що квітні 2014 року прийшла до своїх друзів, які "чергували" на блокпосту біля пожежної частини у мікрорайоні Артема. Поспілкувавшись з прихильниками "руського миру" та їхніми кураторами, дівчина активно долучилась до "роботи": вона перевіряла документи водіїв та пасажирів, оглядала салони автомобілів, що в'їжджали у місто", - розповіли в прес-службі.
Правоохоронці додали, що під час проведення активної фази антитерористичної операції на території Слов'янська та району, пособниця бойовиків разом із співмешканцем виїхала до Донецька. Коли її приятель загинув під Дебальцевим, дівчина ще деякий час попрацювала на так звану "ДНР", але згодом зрозуміла, що "нікому не потрібна". Тоді мешканка Слов'янська й вирішила повернутись додому.
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Наразі встановлюються деталі "служби" пособниці у Слов'янську та Донецьку. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у підконтрольному "ДНР" місті Макіївка бойовик пошкодив автомобіль СММ ОБСЄ.