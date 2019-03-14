В Донецкой области пьяная мать потеряла двух своих детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Донецкой области пьяная мать потеряла двух своих сыновей, которые были найдены у знакомых семьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что отсутствие 6-летнего сына и 5-летней дочери горе-мать заметила только через двое суток. Все это время женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
"Вчера около 21-00 в Торецкое отделение полиции обратилась 27-летняя женщина, которая просила разыскать двух ее детей. Оказалось, что брат с сестрой пошли гулять прифронтовым поселком еще прошлыми сутками и до сих пор не вернулись. При этом мать в нетрезвом состоянии сообщила правоохранителям: "Мне безразлично, на все, найдите детей". При детальном общении с женщиной полицейские установили, что детей она в последний раз видела три дня назад. Горе-мать не обратила внимание на их отсутствие, потому что все время употребляла спиртные напитки", - говорится в сообщении.
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Сегодня утром детей нашли у знакомых семьи.
Женщина сообщила правоохранителям, что три дня назад к женщине пришли дети. Телефона матери у нее не было, а сообщить в полицию - не догадалась.
"Семья, в которой дети жили эти дни, обеспечила малышей всем необходимым, дети выглядят опрятно и ухоженно, накормлены и одеты по сезону", - добавили в полиции.
Сейчас решается вопрос о временном изъятии детей и помещения их в приют.
Матери грозит ответственность по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, мать приковала металлической цепью двоих детей и ушла из дома.