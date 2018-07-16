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На Прикарпатті матір прикувала двох дітей ланцюгом і пішла

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Матір прикула металевим ланцюгом двох дітей і пішла з дому. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області, передає УНН.

"Із заявою до Городенківського відділення поліції звернулась 67-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила про зникнення з дому її двох онуків віком 12-ти та 11-ти років", - йдеться в повідомленні.

Після кількагодинних розшуків 13 липня дітей знайшли у райцентрі, поблизу Будинку культури у закинутому приміщенні дерев'яної веранди. Як було встановлено, 32-річна матір часто конфліктувала з дітьми та незаконно позбавляла волі свою 12-річну дочку та молодшого на рік сина.

"Способом, небезпечним для життя та здоров'я, шляхом кріплення їх металевим ланцюгом до нерухомих предметів, а саме до батареї в спальні та крану у ванній кімнаті житлового будинку. При цьому матір тривалий час завдавала дітям фізичних страждань. Під час останнього такого конфлікту жінка припнула дітей металевим ланцюгом, а сама пішла з дому. Хлопчик зміг зняти окови та допоміг сестрі. Відтак діти зібрали речі та втекли із дому. Після проведеної ночі у закинутому приміщенні дерев'яної веранди їх і знайшли поліцейські", - зазначили в поліції.

Поліція з'ясовує причини та мотиви такої поведінки матері стосовно дітей.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

За такі дії матері загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Зараз діти перебувають у бабусі.

Нагадаємо, у Луганській області чоловік жорстоко побив пасинка, прикувши його ланцюгом до ліжка. 

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