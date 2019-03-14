В Донецькій області п’яна матір загубила двох своїх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Донецькій області п’яна матір загубила двох своїх синів, яких було знайдено у знайомих родини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що відсутність 6-річного сина та 5-річної доньки горе-мати помітила лише через дві доби. Весь цей час жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
“Вчора близько 21-00 до Торецького відділення поліції звернулася 27-річна жінка, яка просила розшукати двох її дітей. Виявилося, що брат із сестрою пішли гуляти прифронтовим селищем ще минулої доби та досі не повернулися. При цьому мати в нетверезому стані повідомила правоохоронцям: „Мені байдуже, на все, знайдіть дітей“. При детальному спілкуванні з жінкою поліцейські встановили, що дітей вона востаннє бачила три дні тому. Горе-мати не звернула увагу на їх відсутність, бо весь час вживала спиртні напої”, — йдеться у повідомленні.
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Сьогодні зранку дітей знайшли у знайомих родини.
Жінка повідомила правоохоронцям, що три дні тому до жінки прийшли діти. Телефону матері в неї не було, а повідомити до поліції — не здогадалась.
“Родина, в якій діти жили ці дні, забезпечила малечу усім необхідним, діти виглядають охайно та доглянуто, нагодовані та одягнуті по сезону”, — додали в поліції.
Наразі вирішується питання про тимчасове вилучення дітей і поміщення їх до притулку.
Матері загрожує відповідальність за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, матір прикула металевим ланцюгом двох дітей і пішла з дому.