В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая Лента" разместили символы сопротивления россиянам, они украсили дорогу к стадиону желтыми лентами. Об этом активисты сообщили в Telegram, пишет УНН.

Детали

Патриоты отметили, что будут продолжать сопротивляться и демонстрировать оккупантам, что они не желательны на нашей земле.

Активисты движения "Желтая Лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами - символом сопротивления наших украинцев, которые ежедневно показывают рашистам, что борьба продолжается. После деоккупации мы обязательно встретимся на матче любимой украинской команды на "Донбасс Арене", а пока мы оказываем сопротивление врагу и ждем ВСУ, - пишут активисты.

Напомним

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.