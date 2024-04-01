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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 11:46  •  14397 просмотра

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В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами как символ сопротивления российским захватчикам.

В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая Лента" разместили символы сопротивления россиянам, они украсили дорогу к стадиону желтыми лентами. Об этом активисты сообщили в Telegram, пишет УНН.

Детали

Патриоты отметили, что будут продолжать сопротивляться и демонстрировать оккупантам, что они не желательны на нашей земле.

Активисты движения "Желтая Лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами - символом сопротивления наших украинцев, которые ежедневно показывают рашистам, что борьба продолжается. После деоккупации мы обязательно встретимся на матче любимой украинской команды на "Донбасс Арене", а пока мы оказываем сопротивление врагу и ждем ВСУ,

- пишут активисты.

Напомним

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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