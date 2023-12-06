В Донецке "хлопок": что известно

Вспышка гепатита А в Винницкой области: вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке – Кузин

Более 70% пациентов с гепатитом А в Виннице покупали продукты питания на местном рынке. Для сдерживания вспышки принимаются комплексные меры, включая обеззараживание воды и постконтактные прививки.