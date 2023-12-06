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В Донецке "хлопок": что известно

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 14:15  •  6379 просмотра

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6 декабря в оккупированном Донецке поступили сообщения о взрывах, которые привели к появлению черного дыма в Буденновском районе; причина остается неизвестной.

В оккупированном Донецке в среду, 6 декабря, раздались взрывы.  после этого клубы черного дыма заметили в Буденновском районе городов., пишет УНН.

Детали

Сообщается, что взрывы прогремели после 15: 00. После этого черный дым заметили жители Буденновского района.

Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним 

Сегодня в Луганске взорвали автомобиль, в котором по предварительной информации был местный политический деятель олег попов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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