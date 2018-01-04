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В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 11959 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В одном из районов Днепра неизвестные злоумышленники открыли стрельбу из травматического оружия во дворе частного дома, в результате чего пострадали люди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В Днепре неизвестные открыли стрельбу во дворе дома, есть пострадавшие

По словам правоохранителей, инцидент произошел 3 января 2018 года в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

"Во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что во время проведения следственных действий с места происшествия были изъяты гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре во время конфликта между двумя мужчинами, один из них бросил под ноги второго боевую гранату.

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