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У Дніпрі невідомі відкрили стрілянину у дворі будинку, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. В одному з районів Дніпра невідомі зловмисники відкрили стрілянину з травматичної зброї на подвір’ї приватного будинку, в результаті чого постраждали люди. Про це УНН розповіли в прес-службі ГУНП України в Дніпропетровській області.

У Дніпрі невідомі відкрили стрілянину у дворі будинку, є постраждалі

За словами правоохоронців, подія сталася 3 січня 2018 року о 20:20 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра.

“На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти. В результаті чоловіки, які перебували на подвір’ї будинку, отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні”, — розповіли в прес-службі.

В поліції додали, що підчас проведення слідчих дій, з місця події були вилучені гільзи від патронів травматичної дії й інші речові докази. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

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Проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, у Дніпрі під час конфлікту між двома чоловіками, один з них кинув під ноги другого бойову гранату.

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