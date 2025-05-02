В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф произошли пожары на двух предприятиях, двое раненых

В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали Славянскую громаду, двое мужчин пострадали, произошли пожары на двух предприятиях, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью агрессор атаковал БпЛА Славянскую громаду Синельниковского района. Предварительно, пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно. Произошли пожары на двух предприятиях - написал Лысак.

По Никопольщине враг, по данным главы ОВА, ударил FPV-дроном и артиллерией. Попал по Покровской и Червоногригорьевской громадам. Обошлось без погибших и раненых.

Над областью сбили 6 беспилотников, отметил Лысак.

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