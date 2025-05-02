На Дніпропетровщині через нічну атаку рф сталися пожежі на двох підприємствах, двоє поранених

У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Слов'янську громаду, двоє чоловіків постраждали, сталися пожежі на двох підприємствах, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району. Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно. Сталися пожежі на двох підприємствах - написав Лисак.

По Нікопольщині ворог, за даними голови ОВА, вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених.

Над областю збили 6 безпілотників, зазначив Лисак.

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