На Дніпропетровщині через нічну атаку рф сталися пожежі на двох підприємствах, двоє поранених
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Слов'янську громаду, двоє чоловіків постраждали. Також, ворог вдарив FPV-дроном та артилерією по Нікопольщині, підрозділи ПвК збили 6 БпЛА.
У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Слов'янську громаду, двоє чоловіків постраждали, сталися пожежі на двох підприємствах, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району. Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно. Сталися пожежі на двох підприємствах
По Нікопольщині ворог, за даними голови ОВА, вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених.
Над областю збили 6 безпілотників, зазначив Лисак.
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