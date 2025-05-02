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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
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На Дніпропетровщині через нічну атаку рф сталися пожежі на двох підприємствах, двоє поранених

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Вночі ворог атакував Слов'янську громаду, двоє чоловіків постраждали. Також, ворог вдарив FPV-дроном та артилерією по Нікопольщині, підрозділи ПвК збили 6 БпЛА.

На Дніпропетровщині через нічну атаку рф сталися пожежі на двох підприємствах, двоє поранених

У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували Слов'янську громаду, двоє чоловіків постраждали, сталися пожежі на двох підприємствах, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району. Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно. Сталися пожежі на двох підприємствах

- написав Лисак.

По Нікопольщині ворог, за даними голови ОВА, вдарив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених.

Над областю збили 6 безпілотників, зазначив Лисак.

рф атакувала Україну 150 дронами: 64 збито, 62 - не досягли цілей02.05.25, 08:30 • 1394 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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