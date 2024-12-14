В Днепре задержали подозреваемого в теракте возле админздания
Киев • УНН
В центре Днепра произошел взрыв возле административного здания, в результате которого погиб мужчина и ранены 4 человека. Полиция задержала 37-летнего местного жителя, который действовал по указаниям спецслужб страны-террориста.
Полиция Днепра задержала подозреваемого в теракте. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня в 14:45 в центральном районе Днепра произошел взрыв возле одного из административных зданий. В результате трагедии погиб мужчина, еще четыре человека, среди которых двое полицейских, получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, медики прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.
Предварительные данные свидетельствуют, что подозреваемый действовал по указаниям спецслужб террористической страны. Благодаря оперативной работе полицейских совместно со Службой безопасности Украины, задержать злоумышленника удалось всего через несколько часов после преступления.
Задержанным оказался 37-летний местный житель. Полицейские провели его задержание в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи СБУ квалифицировали взрыв как террористический акт по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит пожизненное заключение.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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