Момент теракта в Днепре попал на видео: стали известны некоторые детали происшествия

Взрыв в Днепре произошел вблизи одного из Территориальных центров комплектования. Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале, передает УНН.

"Взрыв произошел возле здания ТЦК. Сработало взрывное устройство, вероятно, заложенное под военным автомобилем", - написал журналист.

Момент взрыва попал на видео, которое сейчас распространяется пабликами.

По информации собственных источников УНН, в результате взрыва погиб военный.

Напомним,

В Днепре 14 декабря около 14:45 произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Среди пострадавших - двое полицейских, все раненые доставлены в больницу.