Момент теракта в Днепре попал на видео: стали известны некоторые детали происшествия
Киев • УНН
В Днепре произошел взрыв возле Территориального центра комплектования, погиб военный. Взрывное устройство было заложено под военным автомобилем, двое полицейских получили ранения.
Взрыв в Днепре произошел вблизи одного из Территориальных центров комплектования. Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале, передает УНН.
"Взрыв произошел возле здания ТЦК. Сработало взрывное устройство, вероятно, заложенное под военным автомобилем", - написал журналист.
Момент взрыва попал на видео, которое сейчас распространяется пабликами.
По информации собственных источников УНН, в результате взрыва погиб военный.
Напомним,
В Днепре 14 декабря около 14:45 произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Среди пострадавших - двое полицейских, все раненые доставлены в больницу.