В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

В Днепре уже второй раз с утра был слышен звук взрыва, передает "Суспільне", пишет УНН.

"В Днепре снова прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал горожан оставаться в укрытиях.

"Угроза сохраняется. Будьте в укрытиях! Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких!", - написал Лукашук в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что в Днепре прогремел взрыв.