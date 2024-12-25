В Днепре прогремел взрыв после предупреждения об угрозе

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Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра с юго-востока. Также сообщалось о крылатых ракетах на Харьковщине и ракете в направлении Кременчуга.

В Днепре местные телеграмм-каналы сообщают о слышимом взрыве. Воздушные силы ВСУ предупредили перед этим о скоростной цели в направлении Днепра, пишет УНН.

Детали

«Скоростная цель в направлении Днепр, с юго-востока», - указали в ПС ВСУ в соцсетях.

Также ПС ВСУ сообщили о «крылатых ракетах на севере Харьковщины в направлении Полтавы», а впоследствии - о «ракете на севере Днепропетровщины курсом на Кременчуг».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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