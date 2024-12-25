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Враг снова массированно атакует энергетику - министр

Враг снова массированно атакует энергетику - министр

Киев  •  УНН

 • 9325 просмотра

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Министр энергетики сообщил о массированной атаке РФ на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных ударов с Черного моря «Укрэнерго» ввело графики экстренных отключений электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook, передает УНН.

Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы

- написал Герман Галущенко.

Он добавил, что оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Напомним,

НЭК "Укрэнерго" объявила об ограничении электроснабжения из-за масштабной ракетной атаки 25 декабря. россия осуществляет удары с Черного моря и аэродрома Оленья, используя бомбардировщики Ту-95МС.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаЭкономикаполитика
ukrenerhoУкрэнерго
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина