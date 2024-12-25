Враг снова массированно атакует энергетику - министр
Киев • УНН
Министр энергетики сообщил о массированной атаке РФ на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных ударов с Черного моря «Укрэнерго» ввело графики экстренных отключений электроэнергии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook, передает УНН.
Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы
Он добавил, что оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.
Напомним,
НЭК "Укрэнерго" объявила об ограничении электроснабжения из-за масштабной ракетной атаки 25 декабря. россия осуществляет удары с Черного моря и аэродрома Оленья, используя бомбардировщики Ту-95МС.